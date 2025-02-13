Giresun'da Barış Manço ve Cem Karaca Anısına Konser Düzenlendi

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Konservatuvarı, Anadolu rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca anısına özel bir konser düzenledi.

Giresun Belediye Konservatuvarı, Barış Manço ve Cem Karaca anısına konser organize etti. Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde, her iki sanatçının da unutulmaz şarkıları seslendirildi. Konsere, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı ile Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve eşi de katıldı.

"Pozitif enerji veren şarkıları hepimizin hayatında önemli bir yer tutuyor"

Etkinliğe katılan Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, "Barış Manço ve Cem Karaca'nın müzikleri hala bizimle. Onların insanları birleştiren ve pozitif enerji veren şarkıları hepimizin hayatında önemli bir yer tutuyor. Konserin bu şekilde büyük bir coşkuyla gerçekleşmesi, bu değerli mirasa sahip çıkmanın bir göstergesidir" dedi.