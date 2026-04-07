Giresun'da Başarılı Öğretmenler Ödüllendirildi

07.04.2026 16:17
Giresun'un Güce ilçesinde kaymakam, başarılı öğretmenlere Teşekkür Belgesi vererek onurlandırdı.

Giresun'un Güce ilçesinde başarılı öğretmenler ödüllendirildi.

Kaymakam Ali Can Uludağ, makamında ağırladığı öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin geleceğin teminatı öğrencilerin yetişmesinde büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Uludağ, öğretmenlerin emeğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

Kaymakam Uludağ, başarılı öğretmenlere Teşekkür Belgesi verdi.

Espiye'de toplantı yapıldı

Espiye ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında Hükümet Konağında düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret edilen toplantıda, bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi

Espiye ilçesinde hacı adaylarına yönelik seminer organize edildi.

İlçe Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek 41 hacı adayını bilgilendirmek amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, adaylara hac ibadetinin usul ve esasları, yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile kutsal topraklarda yapılacak ibadetler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

