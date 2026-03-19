Giresun\'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, Valilikte gerçekleştirilen programda, vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle bayramlaştı.

Bayramlaşma programına, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ile Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de katıldı.

Daha sonra beraberindeki heyetle Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Koç, personelin, hastaların ve yakınlarının bayramını kutladı.

Polis ve jandarma uygulama noktalarına da ziyaret gerçekleştiren heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da bayramını tebrik etti.