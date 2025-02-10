Giresun'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

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Giresun'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda F.M. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği henüz belirlenemeyen kişi, F.M'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.M. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.