Giresun'da Cankurtaran Ekibi Yaz Sezonu İçin Eğitimlerini Tamamladı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekibi, yaz sezonu öncesinde eğitimlerini tamamladı.

Giresun Belediyesi cankurtaran ekibi, olası boğulma vakalarına anında müdahale edebilmek amacıyla yeni sezona hazır hale getirildi.

Kentin sahil bölgelerinde görev yapacak cankurtaranlar; yüzme teknikleri, ilk yardım uygulamaları, kurtarma araç-gereçlerinin kullanımı ve acil durum senaryoları üzerine kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde açık deniz şartlarında gerçekleştirildi.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaz aylarında sahillerimizde vatandaşlarımızın güvenliği bizim için öncelikli. Bu nedenle cankurtaran ekiplerimizi sezon yaklaşırken profesyonel bir şekilde hazırlıyoruz. Ekiplerimiz üç ayı aşkın bir süre için göreve hazır" denildi.