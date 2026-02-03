Giresun Belediye Başkanı Köse'den Çıtlakkale Mahallesi'nde İnceleme: "Bölgeye Güzel Bir Donatı Alanı Kazandıracağız" - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Köse'den Çıtlakkale Mahallesi'nde İnceleme: "Bölgeye Güzel Bir Donatı Alanı Kazandıracağız"

03.02.2026 10:58  Güncelleme: 12:02
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde yapımı devam eden meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Proje, 606 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi, zemin yenileme, oturma alanları ve peyzaj uygulamaları içerecek.

Giresun Belediyesi'nin Çıtlakkale Mahallesi'nde başlattığı meydan projesi kapsamında çevre düzenlemesi, zemin yenileme, oturma alanları ve peyzaj uygulamaları hayata geçirilecek.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Köse, kent genelinde kamusal alanları iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Vatandaşlarımızın güvenli, düzenli ve estetik alanlarda vakit geçirebilmesi için mahallelerimizde düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. Çıtlakkale Meydanı da tamamlandığında bölgeye değer katacak. Mahalle Muhtarımız Müjdat Kıldacı ile birlikte çalışmalardaki son durumu değerlendirdik. 606 metrekarelik alanda oluşacak projeyle birlikte bölgeye güzel bir donatı alanı kazandıracağız. Çıtlakkale Mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

