Giresun'da Çocuk Kültür Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da Çocuk Kültür Şenliği düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Mescid-i Aksa Camisi bahçesinde gerçekleştirilen Çocuk Kültür Şenliği'nde öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar ve eğlence aktiviteleri düzenlendi. Milli Eğitim Şube Müdürü Ramis Baştu, etkinliğin amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

12.06.2024 13:11
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Giresun'un Espiye ilçesinde "Çocuk Kültür Şenliği" gerçekleştirildi.

Mescid-i Aksa Camisi bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar ve eğlence aktiviteleri düzenlendi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Ramis Baştu, şöyle konuştu:

"ÇEDES projesi kapsamında, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlığın iyiliği için kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı, yarınlara dair umudumuz olan gençlerimize dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi öğretmek ortak sorumluluğumuzdur. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimiz için eğitici bir program hazırladık. Bu programla onların çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişmelerine destek oluyoruz."

Kaynak: AA

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