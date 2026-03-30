Giresun'da Çocuk Trafik Kazasında Beyin Ölümü

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde önceki gün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Tuana T'nin (17) kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde Tuana T'ye (17) çarpmış, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.