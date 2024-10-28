Giresun\'da Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

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Giresun'un Şebinkarahisar ve Espiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Şebinkarahisar ilçesinde Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) tarafından, Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Şaplıca ile Bayhasan köyleri arasındaki 15 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüşe 55 sporcu katıldı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, katılımcılara teşekkür ederek, "Rotamız tarihi ve doğasıyla eşsiz bir rota. Bu faaliyetin bir diğer anlam ve önemi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması olması. Müthiş bir yürüyüştü." dedi

Espiye ilçesinde ise "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisi açıldı.

Hükümet Meydanı'nda organize edilen sergide, 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikler kapsamında, Hükümet Konağı bahçesine de çeşitli meyve fidanları dikildi.