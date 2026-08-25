Giresun'da Denize Girme Yasağı
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.
Kaynak: AA
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