Giresun'da Denize Girme Yasağı
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.
Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, can güvenliğinin korunması amacıyla 3 gün boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Halktan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uyulması istendi.
Kaynak: AA
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