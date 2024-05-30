Giresun\'da dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

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Giresun'un Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bulunan A.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bulancak Jandarma Komutanlığınca, "resmi belgede sahtecilik ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. yakalandı.

S.A. cezaevine gönderildi.