Giresun'da dolmuş durağında bırakılan çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika
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Giresun'da dolmuş durağında bırakılan çantadan kıyafet çıktı

Giresun\'da dolmuş durağında bırakılan çantadan kıyafet çıktı

Fevzi Çakmak Mahallesi Cin Ahmet mevkisindeki dolmuş durağında bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın içindeki kıyafetleri fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.

19.05.2024 11:23
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Giresun'da dolmuş durağında bırakılan ve fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Cin Ahmet mevkisindeki dolmuş durağındaki çantayı farkeden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, söz konusu güzergahı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da dolmuş durağında bırakılan çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika

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