Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısında deniz güvenliği ile kaçakçılık ele alındı

Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısında deniz güvenliği ile kaçakçılık ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'da Vali Mustafa Koç başkanlığındaki emniyet ve asayiş toplantısında trafik, deniz güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi. Kamu düzeninin sürdürülmesi ve vatandaşların güvenliği için çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç başkanlığındaki toplantıya ilgili kurum yetkileri katıldı.
Toplantıda, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, trafik güvenliği, denizlerde can ve mal güvenliği, kaçakçılıkla mücadele, gümrük işlemleri konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Giresun'da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin sürdürülmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecek.
Kaynak: AA
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