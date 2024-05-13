Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında 'Empati' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında 'Empati' etkinliği düzenlendi

Giresun\'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında \'Empati\' etkinliği düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla 'Empati' etkinliği düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara engellerde testler uygulandı. Kaymakam Taner Tengir, herkesin bir gün engelli olabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, tüm engelli insanlara yardımcı olmanın toplumun görevi olduğunu belirtti. Etkinlikle farkındalık oluşturulması hedeflendi.

13.05.2024 17:12
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Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Empati" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara bazı engellerde testler uygulandı.

Kaymakam Taner Tengir, her sağlıklı bireyin bir gün engelli olabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Aynı toplumda birlikte yaşadığımız tüm engelli insanlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevidir." dedi.

Tengir, programla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında 'Empati' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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