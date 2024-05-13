Giresun\'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında \'Empati\' etkinliği düzenlendi

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Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Empati" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara bazı engellerde testler uygulandı.

Kaymakam Taner Tengir, her sağlıklı bireyin bir gün engelli olabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Aynı toplumda birlikte yaşadığımız tüm engelli insanlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevidir." dedi.

Tengir, programla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.