Giresun'da Eşini ve Oğlunu Öldüren Kişi Tutuklandı

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Giresun'un Çamoluk ilçesinde eşini ve oğlunu tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

İlçenin Kılıçtutan köyündeki Karabayır Camisi önünde dün gece Fazlı Y. (56) ile eşi Hanife Y. (54) ve oğlu Beytullah Y. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı Y, tabancayla eşi ve oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan Fazlı Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından Alucra Adliyesi'ne sevk edildi.

İlçeye bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak gönderildi.