Giresun'da fatal kaza davası başladı - Son Dakika
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Giresun'da fatal kaza davası başladı

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17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarpan sürücü Adem Hasbaş, tutuklanarak yargı önüne çıkarıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş'ın yargılanmasına başlandı.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay anını çok fazla hatırlamadığını belirterek, "Pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemedim." dedi.

Torun'un anne ve babası ise Hasbaş hakkında şikayetlerinin devam ettiğini aktardı.

Mahkeme heyeti, sanık Adem Hasbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

İddianamede, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

Olay

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu.

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da fatal kaza davası başladı - Son Dakika

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