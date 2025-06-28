Giresun'da Fındık Bahçeleri İncelendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'daki fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'un Piraziz ilçesindeki fındık bahçelerinde zirai dondan etkilenen alanlarda incelemeler yaptı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, 600 rakımdan sonra don hasarının yüksek olduğunu gözlemlediklerini belirterek ilçenin Armutçukuru köyünde hasarın neredeyse yüzde 100 olduğunu söyledi. Fındık bahçelerini gezip, zirai don olayının etkilerini gözlemleyen komisyon üyeleri, bölge halkıyla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

'FİNANSAL DESTEK ÖNEMLİ'

Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, fındık üreticilerinin 12 Nisan'a kadar yaptıkları ve gelecek yılki ürün için yapacakları giderlerle ilgili finansal ihtiyaçlarının giderileceğini belirterek, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlediğimiz ve çiftçilerin en önemli talebi, verilecek olan hibe desteği. Belli ölçeğin üzerinde üretim yapanlar, finansal krediler yoluyla yeni yatırımlar yapıp bunların ödemelerini de elde edecekleri hasat gelirleriyle oranlı yaptıkları için burada da bir sıkıntı bekleniyor. Hükümetimizin bu konuda alacağı önlemlerde 12 Nisan'a kadar yapılan giderlere ilişkin hasarları oranınca bir ödemenin yapılacağı ve buna ilişkin teknik bir çalışmanın yapıldığını biliyoruz. Bir o kadar önemli olan konu da bir finansal destek olması diye konuştu.

'TAHMİNLERİN ÖTESİNDE'

Zirai donun etkilerinin daha derin ve uzun vadeli olma durumunun olduğunu kaydeden Korkmaz, Bu yıl olduğu gibi gelecek yıldaki üretim sıkıntısı ve ödemesi olan çiftçiler bakımından da önemli bir durum. Çünkü gerçekten zirai donun etkileri kaba tahminlerimizin ötesinde, daha derin ve uzun vadeli olma durumunda. Bunun da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği bakımından finansmana ulaşımda çok önem taşıdığını düşünüyorum. Komisyon üyesi arkadaşlarımız, Ziraat Bankası'nın vereceği sübvansiyonlu, düşük faizli, ödemesiz ve uzun vadeli 3-5 yıl gibi kredi çalışmasını acilen yapılması gerekildiğini düşünüyor dedi.