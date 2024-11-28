Giresun'da Fındık Budama Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Giresun'da Fındık Budama Eğitimi Tamamlandı

Giresun'da fındık üreticilerine yönelik budama eğitimi sona erdi, 19 çiftçi sertifika aldı.

28.11.2024 13:46
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Giresun'da, çiftçilere yönelik düzenlenen fındık budama eğitiminin sona erdiği bildirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde tarım arazilerinin yüzde 78'inde fındık yetiştiriciliği yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, arazi yapısının engebeli olması sebebiyle fındığın hem ekonomik hem de stratejik anlamda önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Fındık veriminin artırılması noktasında budama eğitiminin çiftçilere verilmesi amacıyla proje hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla 18-28 Kasım arasında 40 saatlik eğitim modülü ile kursumuz sonuçlandırıldı. Kursa 21 üretici müracaat etmiş olup 19 üretici başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almıştır. Kurs, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde uygulamalı olarak sonuçlandırılmıştır. Uygulamalı eğitime 19 üreticinin yanı sıra ilimizde fındık üreticilerine hizmet veren 25 tarım danışmanı katılmıştır. Tarım danışmanına verilen bu eğitimin çarpanı olarak 1500 üreticiye de dolaylı olarak bu eğitim verilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Fındık Budama Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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