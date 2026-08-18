Giresun'da Fındık Hasadı Etkinliği - Son Dakika
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Giresun'da Fındık Hasadı Etkinliği

Giresun\'da Fındık Hasadı Etkinliği
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Giresun'da fındık hasadı için etkinlik düzenlendi, üreticilere destek mesajları verildi.

Giresun'da yeni sezon fındık hasadı için etkinlik gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Uzgur köyünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bahçede bir süre fındık topladı.

Vali Mustafa Koç, üreticilere alın terlerinin karşılıklarını alabilecekleri bereketli bir hasat diledi.

Giresun'un 13 ilçesinde 78 bin çiftçinin 120 bin hektarda fındık ürettiğini belirten Koç, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde budamadan doğru dikim tekniklerine, zararlılarla mücadeleye kadar her konuda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Üreticilerin en büyük sorununun kahverengi kokarca olduğunu vurgulayan Koç, "Biz de fındık zararlısından kurtulmak için çiftçilerimizle beraber İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fındık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde çok yoğun bir mücadele ediyoruz. İnşallah bu beladan da hep beraber kurtulacağız." dedi.

Koç, devletin tüm imkanlarıyla üreticinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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