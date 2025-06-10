Giresun'da Gençler İçin Ücretsiz 3D Yazıcı ve Tasarım Eğitimi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Gençlik Açık Ofisi bünyesinde gençlerin teknoloji ve tasarım becerilerini geliştirmeleri amacıyla "3D Yazıcı ve Tasarım" eğitimi düzenlenecek. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu tür eğitimleri, istihdam ve girişimcilik için de kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Amacımız, Giresunlu gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak" dedi.

Giresun Belediyesi Gençlik Açık Ofisi'nde 16 Haziran-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında haftanın üç günü 15.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz "3D Yazıcı ve Tasarım" eğitiminde, katılımcılar 3D yazıcı kullanımından tasarım süreçlerine kadar birçok alanda uygulamalı bilgi edinecek.

Köse, gençlere yönelik projelerin önemine dikkati çekerek, "Teknoloji hızla ilerlerken, gençlerimizi bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde yetiştirmek en büyük önceliğimiz. 3D Yazıcı ve Tasarım eğitimiyle onların yaratıcılığını ve teknik becerilerini destekliyoruz. Bu tür eğitimleri, istihdam ve girişimcilik için de kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Gençlik Açık Ofisi'miz aracılığıyla ücretsiz eğitimlerimizi çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz. Amacımız, Giresunlu gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitime katılmak isteyenler, 'https://forms.gle/L1aBvctuJJZhrauv5' bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabilecek.