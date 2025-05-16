Giresun'da Hastanede Yangın Eğitimi ve Tatbikat

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kurumlara yönelik sürdürdüğü eğitim ve tatbikatlar kapsamında Ali Menekşe Göğüs Hastanesi'nde yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Ali Menekşe Göğüs Hastanesi'nde yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.Tatbikat, hastane çalışanlarının olası yangın durumlarına hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. Tatbikatta; balkonda mahsur kalan yaralı vatandaş merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı, giriş katta çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. Son olarak ise hastane personellerine yangın söndürme eğitimi verildi.

Eğitim programında yangın türleri, yangın güvenliği önlemleri ve tahliye prosedürleri gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı. Uygulamalı bölümde ise yangın söndürme cihazlarının kullanımı, mutfak tüpü söndürme teknikleri ve yangın anında yapılması gereken ilk müdahaleler üzerinde duruldu.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri; bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekerek, kurum ve kuruluşlara yönelik yangın güvenliği eğitimlerinin devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, eğitimlerin, olası yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçladığını ifade etti.