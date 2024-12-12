Giresun'un Espiye ilçesinde tabancayla havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında tabancayla ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilerin kimliğini belirledi.
E.K. ve A.B'yi gözaltına alan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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