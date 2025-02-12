Giresun\'da Heyelan Kaya Parçaları Yol Çalışmalarında Kullanılıyor

Giresun'daki heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları yol çalışmalarında alt yapı malzemesi olarak kullanılıyor.
İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde zaman zaman yaşanan heyelanlardaki kaya parçalarının değerlendirilmesi için proje başlatıldığı belirtildi.
Taşların bulunduğu bölgelerde parçalandığı, ortaya çıkan malzemelerin il genelinde yol alt yapı çalışmalarında kullanıldığı aktarıldı.
Açıklamada, son olarak Görele ilçesine bağlı Zıva grup yolunda meydana gelen heyelanda büyük kaya parçalarının yolda değerlendirildiği ve çalışma maliyetinde tasarruf sağlandığı kaydedildi.
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