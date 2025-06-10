Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.
Merkeze bağlı Ergence köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kemikler olduğunu fark etti.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.
Jandarma Suç Araştırma dedektiflerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da İnsana Ait Kemikler Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?