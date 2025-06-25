Giresun'da Kadın Kazada Yaralandı

Giresun'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güce ilçesinde Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye çarptı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.K'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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