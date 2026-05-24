Giresun\'da Kaybolan Gençten Acı Haber

YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken debisi yükselen suda akıntıya kapılıp, kaybolan Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşılırken, aynı ismi taşıyan amcası Sedat Çelik'in bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ekipler tarafından debisi yüksek dere üzerinden uzatılan vinç yardımıyla kıyıya çıkartılan Çelik'in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
