Giresun'da Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Giresun'un Güce ilçesinde kayıp yaşlı adam ölü bulundu.
İlçenin Düzçukur köyündeki evinden ayrılan 76 yaşındaki Miktat Gedik'ten haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.
Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu Gedik'in cesedi, Keçideresi mevkisinde bulundu.
Gedik'in cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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