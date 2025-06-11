GİRESUN'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosikletteki Emin B. (23) yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde liman kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Giresun istikametine ilerleyen İrem Ç. yönetimindeki 28 AXX 701 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta hızla geçtiği sırada Emin B.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emin B. yaralandı. Yaralı, ihbarla çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kaza: Motosikletli Yaralandı - Son Dakika
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