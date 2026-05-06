Giresun'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Yılmaz Kaplan (49) idaresindeki 60 NA 948 plakalı otomobil, Yeniköy köyünde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
