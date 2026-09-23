Giresun'da Kur'an kurslarının yeni dönemi İl Müftülüğünde görüşüldü

Giresun'da, Kur'an kurslarının yeni eğitim dönemine ilişkin planlama ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yaygın din eğitimi kapsamında 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının çalışmaları ele alındı.

???????İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Köksal, çocuklara erken yaşta doğru dini bilgi verilmesinin önemine dikkati çekerek, bu dönemde kazanılan bilgi ve değerlerin kişilik ve karakter gelişimine katkı sağladığını belirtti.