Giresun'da Kur'an kurslarının yeni dönemi İl Müftülüğünde görüşüldü

Giresun'da Kur'an kurslarının yeni dönemi İl Müftülüğünde görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'da 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının yeni eğitim dönemi, İl Müftülüğünde düzenlenen toplantıda değerlendirildi. İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Köksal, erken yaşta verilen doğru dini bilginin kişilik ve karakter gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.
Giresun'da, Kur'an kurslarının yeni eğitim dönemine ilişkin planlama ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.
İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yaygın din eğitimi kapsamında 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının çalışmaları ele alındı.
???????İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Köksal, çocuklara erken yaşta doğru dini bilgi verilmesinin önemine dikkati çekerek, bu dönemde kazanılan bilgi ve değerlerin kişilik ve karakter gelişimine katkı sağladığını belirtti.
Kaynak: AA
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