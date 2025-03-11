Giresun'da Şehir İçi Dolmuş Ücretlerine Zam Yapıldı

(GİRESUN)- Şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebinin görüşüldüğü Giresun Belediye Meclisi'nde, tam 25 TL, öğrenci 17 TL olarak belirlendi. Yeni ücretler, 10 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

Giresun Belediye Meclisi mart ayı ikinci toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Fuat Köse yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bazı komisyonların ek süre talebi kabul edildi.

Toplantıda şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi de görüşülerek karara bağlandı. Buna göre; şehir içinde yolcu taşıma ücreti tam 25 TL, öğrenci 17 TL, Kayadibi, Besat ve Camili yolcu taşıma ücreti tam 27 TL, Cumhuriyet Mahallesi tam 32 TL, öğrenci 20 TL olarak kabul edildi. Yeni ücretlerin 10 Nisan 2025 günü itibarıyla uygulanmaya başlanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Hacısiyam Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazın Bilim Merkezi yapılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına tahsisine ve imar planına Bilim Merkezi olarak işlenmesine, Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki ve mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazın Kültür Merkezi yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisine ve imar planında Kültürel Tesis olarak işlenmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.