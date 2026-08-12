Giresun'da Sel Felaketi: 3 Kişi Kayboldu
Giresun Görele'de sağanak sonrası dere taştı, 55 yaşındaki kadın ve 2 kızı kayboldu, arama başladı.
GİRESUN'un Görele ilçesinde etkili sağanak sonucu dere taştı; dere kenarında bulunan anne ile 2 kızı, sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp 3 kişi için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
İlçede saat 16.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sonucu debisi yükselen Zıva Deresi taştı; bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel esnasında dere kenarında bulunan Zekiye (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp anne ve 2 kızı için AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
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