Giresun'da Sel Felaketi: Anne ve Kızı Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Sel Felaketi: Anne ve Kızı Kayboldu

Giresun\'da Sel Felaketi: Anne ve Kızı Kayboldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da ani yağış sonucu Ziva Deresi'nde kaybolan anne ve kız için arama çalışmaları sürüyor.

VALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Mustafa Koç, debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve kızının kaybolduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği sel afetine ilişkin açıklamada bulundu. Bölgenin zirvesinde ani yağış yaşandığını aktaran Vali Koç, "Bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında Sis Dağı Yaylası'nda ani ve yoğun yağış sonrasında olduğunu tahmin ettiğimiz, Ziva Deresi'nde ani yükselmesi sonucu dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz ailemizin suya kapıldığı yönünde ihbar aldı arkadaşlarımız. Babanın kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi. Maalesef anne ve 2 kız evladının suya kapıldığı tespit edildi ve bütün imkanlarımızla beraber tüm kurumlarımız imkanlarımızı seferber ettik. Saat 17.00 civarında da bir tane yavrumuzun cansız bedenine ulaştık. Tüm imkanlarımızla bir annemizi ve diğer yavrumuzu umarım sağ bulmak için çok yönlü çalışma sarf ediyoruz" dedi.

'2 VATANDAŞIMIZ İÇİN DUA EDİYORUZ'

Tüm ekiplerin seferber edildiğini söyleyen Vali Koç, "Ankara'dan buraya hem teknik personelimiz, gece görüşlü İHA'larımız da çalışmaya devam edecek. Tüm temennimiz hemşerilerimize sağ salim ulaşmak. Üzücü bir olay; bölgemizin bir gerçeğidir, ani ve yoğun yağışlar. Vatandaşlarımız resmi kurumlardan yapılan uyarılara dikkate alsınlar. Dere yataklarına uzak durmalarının önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum. Aileye baş sağlığı diliyorum. 2 vatandaşımız için dua ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Acil Durum, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Sel Felaketi: Anne ve Kızı Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
Ayva ağacı tartışması kanlı bitti Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın “işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan“ kararını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadı
“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında “Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
TBMM tatile girdi: Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak TBMM tatile girdi: Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak

21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:47
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
19:31
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 21:52:17. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Sel Felaketi: Anne ve Kızı Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.