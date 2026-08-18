Giresun'da Selde Kaybolan 2 Kişiden Biri Bulundu
Keşap'ta selde kaybolan Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni bulundu, arama çalışmaları devam ediyor.
Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Bulunduğu alandan çıkarılan cenaze, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ekipler, aynı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.
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