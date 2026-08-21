Giresun\'da Sele Kapılan Mehmet Akkaya Defnedildi

Giresun'un Keşap ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Mehmet Akkaya'nın (45) cenazesi defnedildi.

İçerisinde bulunduğu aracın sel sularıyla sürüklenmesi sonucu kaybolan ve 19 Ağustos'ta denizde cansız bedeni bulunan Akkaya için ilçedeki Merkez Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Akkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Kaymakam Selin Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Akkaya'nın cenazesi, namazın ardından Ceylanpınar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu kaybolmuş, ekipler aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında 18 Ağustos'ta Hakkıoğlu'nun cenazesine ulaşmıştı.

Akkaya'nın cansız bedeni de 19 Ağustos'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunmuştu. Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50) ise sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.

Öte yandan Akkaya'nın merkeze bağlı Sayca köyündeki Sayca İmam Hatip Ortaokulu'nda bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.