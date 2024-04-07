Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Giresun\'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla N.Ö, A.Ö, F.Ö. ve C.Ö. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Güneyköy köyünde düzenledikleri operasyonda 5 silah imalathanesi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

07.04.2024 11:55  Güncelleme: 11:56
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Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Güneyköy köyünde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.Ö, A.Ö, F.Ö. ve C.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilere ait 5 silah imalathanesi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö, A.Ö, F.Ö. ve C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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