Giresun'da Silah ve Sahte İçecek Operasyonu

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Giresun'un Dereli ilçesinde silah ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince ilçede kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında N.B. gözaltına aldı.

Zanlının aracı ile ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet 7.65 milimetre çapında el yapımı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 57 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 5 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı içki elde edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.