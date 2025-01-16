Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkisinde, dört kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada N.D'nin ateşlediği tabancadan çıkan mermiler H.A, İ.A ve H.A'nın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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