Giresun'da Suçla Mücadele Kararlılıkla Devam Ediyor

Güncel

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

Serdengeçti, yaptığı yazılı açıklamada, kamu düzenini sağlamak, suç unsurlarını ortadan kaldırmak ve toplumsal güvenliği artırmak için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen 158 operasyonda 157 şüphelinin gözaltına alındığına işaret eden Serdengeçti, 10 kişinin tutuklandığını, 28 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

Serdengeçti, operasyonlarda 1733 litre sahte içki, 7 bin 937 paket kaçak sigara, 374 kilogram tütün, 73 tabanca ve 42 tarihi eser ele geçirildiğini vurgulayarak, 4 milyon 21 bin 731 liralık vergi kaybının önüne geçildiğini kaydetti.

Organize ve mali suçlarla mücadelede geçen yıl 161 operasyon düzenlendiğini belirten Serdengeçti, gözaltına alınan 88 kişiden 52'sinin tutuklandığını, 28 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalarda 11 bin 832 gram esrar, 59 bin 589 gram skunk, 27 gram eroin, 798 gram kokain, 1597 gram bonzai, 3 bin 236 sentetik uyuşturucu ve 13 bin 231 sentetik ecza ele geçirildiğinin altını çizen Vali Serdengeçti, gözaltına alınan 739 kişiden 94'nün tutuklandığını, 29 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Serdengeçti, uyuşturucunun genç nesiller üzerinde yarattığı tehlikeye dikkati çekerek, "Sağlıklı ve aydınlık bir gelecek için zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suç ve suçlularla mücadele konusunda Giresun halkının huzur ve güvenliğini sağlamak adına emniyet ve jandarma teşkilatının üstün bir özveriyle çalıştığını belirten Serdengeçti, tüm güvenlik personeline teşekkür etti.