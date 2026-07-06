Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

06.07.2026 15:55
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Espiye'de otomobil çekiciye çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Adabük Mahallesi mevkisinde Metin Önsoy (70) idaresindeki otomobil, park halinde bulunan 76 AAL 122 plaka çekiciye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Güngör Kamburoğlu (80) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Önsoy ise Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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