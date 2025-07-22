Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Tepeköy köyü mevkisinde Mert Yüksel yönetimindeki 28 NM 170 plakalı otomobil ile Ali Deniz yönetimindeki 34 GOU 22 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile Ersin Bora, Sebahattin Topçu, Emine Gülaslan, Mustafa Topçu, İnci Aslan ve İlknur Aslan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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