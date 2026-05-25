Giresun'da Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

25.05.2026 13:11
Giresun'daki kazada 5 aile üyesi yaşamını yitirirken, tır sürücüsü tutuklandı.

Giresun'da aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Musa U, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız'ın (43) kullandığı 34 PMS 61 ile Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobile çarpmış, sürücü Yıldız ile beraberindeki eşi Melek (40), çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetmişti.

Aynı otomobildeki ailenin diğer çocuğu Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki Ferhat Yıldız (45), eşi Fatma (40) ile çocukları Sümeyye (9) ve Eymen Yıldız (16) ile tır sürücüsü Musa U. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

