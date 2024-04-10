Giresun\'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Giresun'da, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Valilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan emniyet teşkilatının şan ve şerefle 179 yıllık bir maziyi geride bırakmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.
Güzelyazıcı, emniyet teşkilatının, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gurur ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.
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