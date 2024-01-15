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Giresun'da Türkü Evi İşletmecisini Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Türkü Evi İşletmecisini Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Giresun'da bir türkü evinde çıkan tartışmada işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı kablo ile boğarak öldüren İsmail Yılmaz tutuklandı. Yılmaz'ın sorgusunda, aralarında borç ve kıskançlık nedeniyle kavgalar olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, 22 yıl önce eşini öldürmekten hapis yattığı ortaya çıktı.

Giresun\'da Türkü Evi İşletmecisini Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
15.01.2024 - 16:20,  Güncelleme: 16:22
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GİRESUN'da türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldüren İsmail Yılmaz (57), tutuklandı. Sorgusunda, bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Yeşilkaya ile aralarında borç ve kıskançlık nedeniyle kavgalar olduğunu söylediği belirtilen Yılmaz'ın, 22 yıl önce eşini öldürmekten hapis yattığı ortaya çıktı.

Olay, dün Kapu Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi, otopsisi sonrası memleketi Karabük'te toprağa verildi. Olay sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan İsmail Yılmaz, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yılmaz'ın sorgusunda; türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda tartıştığı Şengül Yeşilkaya ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürerek, borç ve kıskançlık kaynaklı sıkça kavga ettiklerini söylediği belirtildi. 22 yıl önce eşini öldürdüğü öğrenilen Yılmaz'ın, bu suçtan 21 yıl hapis yatıp, bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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İsmail Yılmaz, Tutuklama, Ölüm, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Türkü Evi İşletmecisini Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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