Giresun'da "Ülper Canlı Hayvan Pazarı" Hizmet Vermeye Başladı

22.05.2026 14:46  Güncelleme: 15:23
Giresun Belediyesi tarafından kurulan Ülper Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaş ve satıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye başladı. 3 dönümlük alanda büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları yapılıyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ülper Canlı Hayvan Pazarı hizmet vermeye başladı. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ve hayvan satıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan pazarda yoğunluk her geçen gün artıyor.

Yaklaşık 3 dönümlük alan üzerine kurulan canlı hayvan pazarında, hayvan satıcıları yerlerini aldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının yapıldığı pazarda hem satıcılar hem de vatandaşlar için uygun koşullar oluşturuldu.

HAYVAN SATICILARI MEMNUN

Şehirde uzun süredir önemli bir ihtiyaç olarak görülen canlı hayvan pazarıyla birlikte, kurbanlık satışlarının daha düzenli, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması sağlandı. Vatandaşlar da oluşturulan alanın düzenli ve ulaşılabilir olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Belediye ekipleri tarafından pazarda temizlik, denetim ve güvenlik çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Ayrıca vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Ülper Canlı Hayvan Pazarı'nın hem satıcılara hem de vatandaşlara önemli kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
