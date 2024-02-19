Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun\'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen Z.Y. gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1016 uyuşturucu hap ile 12 bin 400 lira ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

19.02.2024 13:53
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu sattığı belirlenen Z.Y. gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1016 uyuşturucu hap ile 12 bin 400 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Tirebolu, Giresun, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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