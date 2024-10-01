Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.D ve M.A yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.