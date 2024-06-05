Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kişi Yakalandı

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Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 14 kişinin yakalanması için merkez ve Bulancak ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 dizüstü bilgisayar, 8 SIM kart ve 6 reçete ele geçirildi.

Şüphelilerden 13'ünü gözaltına alan jandarma ekipleri, firari kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.