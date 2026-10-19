Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 130 gram sentetik kannabinoid, 14 gram ham madde, 191 gram sıvı sentetik kannabinoid ve 60 bin lira ele geçirildi; şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 130 gram sentetik kannabinoid, 14 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 191 gram sıvı sentetik kannabinoid ile 60 bin lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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